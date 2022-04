Professora Aldenize Xavier é nomeada reitora da Ufopa

Professora Dra. Aldenize Xavier, reitora nomeada (Foto:Divulgação) – Por meio de decreto publicado no Diário Oficial da União ontem, 20 de abril, a Presidência da República nomeou a Professora Doutora Aldenize Ruela Xavier como nova reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará, a partir desta quinta-feira, 21 de abril de 2022, para um mandato de quatro anos.

Na segunda-feira, 25 de abril, a Ufopa se despede da gestão do professor Hugo Alex Carneiro Diniz. Para marcar a data, será realizada, a partir das 15 horas, uma reunião extraordinária do Conselho Universitário (Consun), ocasião em que será inaugurada a Galeria de Reitores e apresentado o Relatório de Gestão 2018/2022.

O Ministério da Educação (MEC) autorizou na terça-feira, 19 de abril, o repasse de R$ 3.228.760,00 para a construção do Campus Universitário de Monte Alegre. O apoio orçamentário será realizado por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu), conforme critérios apontados no levantamento das demandas de investimentos apresentadas pela Ufopa, em resposta ao Ofício-Circular nº 2/2022/CGPO/DIFES/SESU/SESU-MEC.

A Ufopa, por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), lançou edital de concurso para provimento de cargos de professor da carreira do magistério superior para o quadro permanente da Universidade. O processo seletivo de provas e títulos oferece 12 vagas, em regime de 40 horas semanais de trabalho em tempo integral, com dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional.

Na sexta-feira, 22 de abril, às 17h30, ocorrerá o lançamento oficial do documentário “Festa de São Tomé de Cametá – Aveiro”. O evento contará com a presença dos responsáveis pela obra, organizadores da Festa de São Tomé, representantes da Prefeitura de Aveiro (PA) e outros. O evento será transmitido no canal oficial do “Núcleo Sacaca” no YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJVbiH8C79aEEccpTPLC4_Q.

