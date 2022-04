Trapezista cai no chão durante apresentação de circo; vídeo

Circo não tinha autorização para realização dos shows (Foto:Reprodução)

Trapezista encontra-se consciente, orientado e estável.

Um trapezista despencou de uma altura de 3 metros enquanto fazia uma apresentação em um circo de Fortaleza (CE), na noite de quinta-feira (21). Uma empresária que estava na plateia filmou o momento em que o artista se desequilibra durante a acrobacia e despenca. O homem se choca contra o solo e, em seguida, alguns funcionários do circo vão socorrê-lo.

Segundo a Secretaria de Saúde de Caucaia (CE), o trapezista Eduardo Elenilson Gama deu entrada no Hospital Municipal de Caucaia Abelardo Gadelha e recebeu atendimento médico imediatamente. Ele encontra-se consciente, orientado e estável. A administração do circo confirmou ao G1 o acidente e afirma que “foi um susto e o trapezista passa bem”.

A espectadora Maria Rodrigues disse que o acidente aconteceu logo no início da apresentação. A empresária também contou que, depois da queda, muitas pessoas ficaram nervosas e algumas deixaram o local.

“Foi no início, na terceira apresentação. Estava tudo ocorrendo bem quando o rapaz caiu de repente. Foi muito feia a queda e ficamos nervosos. Teve gente que foi embora, mas decidi ficar, pois a família pediu para ficar”, afirmou.

Ainda de acordo com Maria, o artista foi socorrido por agentes do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Ela ainda contou que o apresentador informou que o trapezista havia sofrido fraturas na coluna e no fêmur.

“O rapaz que chama as atrações pediu para nós ficarmos e parte do público ficou por lá. Depois, já no fim ele falou que o rapaz foi socorrido rapidamente para uma UPA que ficou com fraturas no fêmur e na coluna”.

A Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental do Município de Caucaia (SEPLAM) informou que o circo solicitou a autorização temporária de funcionamento, mas o processo não foi finalizado, ou seja, o estabelecimento não tinha autorização para realizar os espetáculos. A secretaria reforçou que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. (Com informações de O Liberal)

23/04/2022

