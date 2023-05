Professora da UFPA vence prêmio nacional de mulheres na química

A cientista já publicou 100 artigos científicos e desenvolve estudos em produtos naturais com foco na composição química e propriedades biológicas de óleos essenciais da Amazônia (Divulgação)

Joyce Kelly Rosário da Silva é associada do Instituto de Ciências Biológicas (ICB)

A professora Joyce Kelly Rosário da Silva, associada do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal do Pará (UFPA), é uma das vencedoras do 6º Prêmio Mulheres Brasileiras na Química. A premiação ocorre no dia 30 de maio, durante a 46ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química (SBQ), em Águas de Lindoia (SP).

A cientista paraense já publicou 100 artigos científicos. Joyce desenvolve estudos em produtos naturais com foco na composição química e propriedades biológicas de óleos essenciais da Amazônia, compostos voláteis produzidos por plantas durante interações ecológicas e biologia molecular de plantas.

O Prêmio Mulheres Brasileiras na Química destaca a participação feminina e a diversidade na ciência. A iniciativa é promovida pela SBQ e Sociedade Americana de Química (ACS, sigla em inglês), e conta com o apoio da ACS Publications, da CAS (uma divisão da ACS) e de instituições científicas brasileiras.

Professora associada do Instituto de Ciências Biológicas da UFPA, Joyce Kelly venceu na categoria Líder Emergente. Também foram premiadas Evelin Andrade Manoel, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na categoria Líder Acadêmica; e Aline Machado de Castro, da Petrobras, na categoria Líder na Indústria.

“Mais uma vez, temos a honra de premiar três grandes pesquisadoras brasileiras que se destacam pelo seu trabalho e valorizam a presença cada vez maior das mulheres na ciência, não só no Brasil mas em todo o mundo”, afirma Denise Ferreira, gerente nacional do CAS no Brasil. “Espero ainda que este prêmio possa servir de incentivo e inspiração a novas cientistas no país, como forma de estimular o avanço das pesquisas e da participação feminina.”

Cada vencedora receberá um prêmio em dinheiro no valor equivalente a quase R$ 10 mil, além de uma ID do SciFinder válida por um ano, uma associação à ACS por um ano e um certificado de inscrição gratuita em um curso oferecido pelo Instituto ACS.

Fonte : O Liberal e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 19/05/2023/15:18:33

