Professora é agredida por mãe de ex-aluno no litoral de SP

Professora de 58 anos foi agredida por mãe de ex-aluno em São Vicente (SP) — Foto: Redes sociais

Caso ocorreu no bairro Jóquei Clube, em São Vicente (SP). Professora está afastada das funções, segundo a prefeitura.

Uma professora de 58 anos foi agredida pela mãe de um ex-aluno em São Vicente, no litoral de São Paulo. A agressora ainda vandalizou veículos na rua da escola municipal. Imagens obtidas pelo g1 mostram o momento em que a agressora dá um soco no rosto da vítima (assista acima). A prefeitura informou que a professora está afastada das funções. O caso foi encaminhado ao 2º Distrito Policial (DP) de São Vicente.

O caso ocorreu na segunda-feira (30) perto da Escola Municipal de Educação Infantil Antônio Pacífico, localizada na rua Anadir Dias de Carvalho, no bairro Jóquei Clube.

No vídeo, é possível ver a professora de vestido rosa andando no meio da rua quando, de repente, a mãe de um ex-aluno, que estava na calçada, vai em direção à docente. As duas têm uma breve discussão antes de a mulher dar um soco no rosto da professora. A mulher dá aulas para crianças da Educação Infantil II.

Em nota, a Prefeitura de São Vicente informou que o Centro de Controle Operacional (CCO) recebeu a denúncia sobre a agressão por volta de 12h30 de segunda-feira.

A administração municipal informou que uma equipe em patrulhamento foi deslocada à escola e que os agentes constataram novas cenas de violência, além de veículos vandalizados.

“A Secretaria de Educação de São Vicente (Seduc) está apurando todos os fatos e prestando todo apoio à professora agredida. Até o momento, o que se sabe é que a responsável é mãe de um ex-aluno da professora agredida”, disse a secretaria, em nota.

A prefeitura reforçou, em nota, que não concorda nem aceita atos de violência contra professores e demais servidores públicos. “Essa mesma mulher ofendeu e atacou outras pessoas”, esclareceu.

A administração municipal também informou que a professora está afastada das funções. O caso foi encaminhado ao 2º Distrito Policial (DP) de São Vicente.

Procurada pelo g1, a professora agredida disse que não quer falar sobre o caso. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) não se manifestou até a publicação desta reportagem.

Fonte: g1 SP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/2024/10:09:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...