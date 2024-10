Professor é investigado após denúncia de estupro de vulnerável; ‘Meu filho estava sendo abusado na sala de aula’, diz mãe de aluno

Mãe de vítima de professor de geografia — Foto: Reprodução/TV Globo

Caso foi parar na diretoria da escola, e a polícia foi chamada. O suspeito não foi preso. Estudantes apresentaram vídeo que foi encaminhado à investigação.

Um professor é investigado pela suspeita de ter abusado de um menino de 11 anos em uma escola estadual da Zona Sul de São Paulo. Um vídeo do crime, que teria ocorrido dentro da sala de aula, foi encaminhado à Polícia Civil.

Segundo apurado pela TV Globo, o caso foi registrado na última sexta-feira (27) como estupro de vulnerável. No boletim de ocorrência, a diretora da escola disse que tomou conhecimento do fato por meio de uma professora, e alunas filmaram o abuso.

O vídeo teria registrado o professor de geografia passando as mãos nas partes íntimas do aluno por um tempo. A diretora disse, segundo o boletim de ocorrência, que mostrou as imagens ao professor. Ele teria dito que a diretora estava interpretando tudo errado e teria ido embora.

Em seguida, ela chamou os familiares do menino e depois acionou a Polícia Militar. O professor pediu exoneração do cargo no mesmo dia. O menino vai participar de uma audiência e será ouvido pelo juiz do caso. O suspeito não está preso.

Família com medo

À TV Globo, a mãe do aluno contou que notou um comportamento estranho dele, que nos últimos dias roía as unhas e ficava nervoso dentro de casa.

“Jamais esperaria que ele estava sofrendo esse tipo de abuso dentro da sala de aula. O meu filho está sofrendo esse abuso há 1 mês, três vezes na semana.”

À mãe, a criança contou que está com medo por ameaças que recebeu.

“Acontecia de ele levar as crianças para assistir a filmes na sala de vídeo e fazia abuso com meu filho na sala de vídeo, no escuro. Eu deixava meu filho na escola para ir trabalhar e meu filho estava sendo abusado dentro da sala de aula. Ele nem dorme de noite, qualquer barulho na porta ele está achando que é o professor que veio matá-lo.”

Na segunda-feira (30) por mensagem de texto, um colega de classe revelou ao amigo que também sofria abusos do mesmo professor e tinha medo de falar.

Os nomes da vítima, do agressor e da mãe foram preservados para que a criança não seja identificada.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que faz buscas para tentar localizar o professor, de 35 anos. Em nota, a Secretaria Estadual da Educação disse que a direção da escola afastou o professor da escola e acolheu a vítima, e que psicólogos e especialistas da secretaria atuam no caso.

Sinais de abuso

Talita Fabiano de Carvalho, presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, faz um alerta para os pais estarem atentos a qualquer mudança no comportamento das crianças.

“Pode ser algo que ela gostava muito e de repente começa a não querer mais estar nesse lugar. Já é um indício de que algo está acontecendo ali. Além disso, a criança pode apresentar alguns comportamentos repetitivos. Ela entra num estágio de silêncio. Fica muito tempo quieta, fica muito tempo desinteressada de interação humana.”

Talita ressalta ainda a importância de acompanhamento psicológico em casos como este. “Ouvir a criança é o ponto que é o termômetro que vai dar para gente como ela vai se adaptar a essa nova realidade.”

Na Grande São Paulo, os dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) apontam que em 2023 foram 2.930 casos de estupro de vulnerável. No mesmo período, neste ano, foram 2.982.

Com relação a ações na Justiça, em 2018, quando foram 6.977 casos, um crescimento de 48% se comparada com a quantidade de crimes sexuais contra crianças e adolescentes registrada em 2023.

