Professores de Novo Progresso se unem para reivindicar 2ª parcela do rateio

Representado pelo Sintepp , professores querem buscar na justiça a segunda parcela do rateio do FUNDEB em Novo Progresso. (Foto:Reprodução rede social)

A decisão em assembleia foi unanime e professores querem que o prefeito Gelson Dill (MDB), libere a segunda parcela do rateio que soma o valor total mais de R$ 6 milhões.

Veja a publicação do Sintepp

O objetivo do movimento é sensibilizar gestores municipal, tanto prefeito quanto secretária municipal de educação para o cumprimento da Lei Federal que garante o rateio do Fundeb 70 aos professores.

O movimento iniciado pelos representantes sindicais do Sintepp de Novo Progresso, é organizado pelas redes sociais desde início do ano de 2022 e vem ganhando força em todo município.

Prefeitura

Conforme informações do prefeito Gelson Dill (MDB), em entrevista concedida na Rádio cultura -FM, o dinheiro continua na conta do Fundeb, e o primeiro entendimento foi o decreto do Presidente Jair Bolsonaro em 28 de dezembro de 2021, que determinou como seria o rateio e o município cumpriu o que nele está escrito.

O Sintepp protocolou o manifesto junto a prefeitura, em conversa com a secretaria de educação teve resposta que a prefeitura aguarda manifestação de resposta do TCM, e jurídico para ver as normativas, para ver a legalidade de pagar ou não.

O Sintepp disse ao Jornal Folha do Progresso que aguarda até a próxima semana uma resposta positiva com o dinheiro depositado nas contas dos professores ao contrário a entidade promete manifestação.

Por:Jornal Folha do Progresso

