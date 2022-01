Falso pedreiro é preso após aplicar golpe de R$ 1 milhão em alemães

(Foto:Reprodução) – Contratado como mestre de obras, Pedro Pereira de Trindade, de 48 anos, foi preso, na terça-feira (12), por suspeita de estelionato contra um casal de idosos alemães, em Brasília. O golpe pretendia desviar mais de R$ 1 milhão das vítimas.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF), Trindade se aproximou do casal de idosos – ambos com mais de 80 anos – e conquistou a confiança das vítimas por meio de favores pessoais. Assim, ele teria conseguido desviar o dinheiro por meio de transferências para realizar compras de materiais de construção supervalorizados e execução de obras não realizadas. As informações são do InstoÉ

Descrito pelos investigadores como um homem “extremamente habilidoso no trato social, o que facilita a ação para conquistar a confiança das vítimas”, Trindade pode ter feito mais vítimas. Por isso, a polícia decidiu divulgar imagens do suspeito para que ele possa ser reconhecido.

Jornal Folha do Progresso em 13/01/2022/

