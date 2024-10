Professores do IFPA são afastados após fraude em concurso para favorecer cônjuges

Foto: Reprodução | As investigações apontam que os professores pretendiam interferir na aprovação dos seus cônjuges no processo seletivo, mas uma série de denúncias interrompeu o processo e iniciou a investigação.

Após investigações de fraude no concurso público para professor(a) do IFPA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) emo Óbidos, oeste do Pará, a diretora Celyane Batista Brandão e o professor Alysson Moura, principais alvos das investigações foram afastados de suas funções para evitar interferência no Processo Administrativo Disciplinar aberto para apurar o caso.

Até o momento, as investigações apontam que os professores pretendiam interferir na aprovação dos seus cônjuges no processo seletivo, mas uma série de denúncias interrompeu o processo e iniciou a investigação.

No documento que cita o afastamento de ambos, porém, aponta que o afastamento durará 60 dias e não terá interferência na remuneração dos dois.

Relembre o caso

No final de junho deste ano, o concurso público para professor(a) do IFPA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) do Pará, destinado ao campus de Óbidos, foi cancelado por suspeitas de fraude.

Na época, os mais de 400 candidatos haviam participado da primeira fase do concurso, que incluiu a prova objetiva. Porém, a segunda fase, composta pela prova didática e prova de títulos foi suspensa com apenas 24 horas de antecedência.

O certame oferecia salários entre R$ 4,8 mil e R$ 10,4 mil, para três vagas nas áreas de ciências biológicas, geografia e informática pelo IFPA (Instituto Federal do Pará).

