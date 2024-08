Concurso público de Itaituba, PA, é reaberto com reajustes salariais e novo cronograma

Foto: Reprodução | Após suspensão judicial, o edital foi republicado nesta segunda-feira (19) com novas datas para inscrições e provas, além de salários revisados para algumas funções. Inscrições já estão abertas e vão até 17 de setembro de 2024.

Na última segunda-feira (19), foi republicado o edital do concurso público de Itaituba, sudoeste do Pará, com importantes alterações. A republicação incluiu reajustes salariais conforme a área de atuação dos candidatos, em resposta às críticas ao edital anterior, que oferecia salários considerados baixos. Com esses ajustes implementados, o documento já está disponível para consulta no site oficial do concurso.

Anteriormente, o concurso havia sido suspenso por determinação judicial, o que gerou grande expectativa entre os candidatos. Com a nova republicação, o cronograma foi atualizado, e as inscrições, que inicialmente ocorreriam entre março e abril de 2024, foram reabertas, agora com prazo até 17 de setembro de 2024.

As datas das provas também foram alteradas e estão previstas para janeiro de 2025. No dia 11, os candidatos de nível fundamental farão os exames pela manhã, enquanto os de nível médio realizarão as provas à tarde. No dia 12, será a vez dos candidatos de nível superior, que realizarão os testes pela manhã, seguidos pelos exames para os concorrentes de nível técnico e médio, que acontecerão à tarde. O edital completo, com todos os detalhes e o cronograma atualizado, está disponível no site da organizadora, Consulpam.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2024/09:34:35

