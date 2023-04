Professores entram em greve para reivindicar reajuste salarial no Trairão

(Foto: Reprodução) – Greve iniciou nesta segunda-feira (17). Segundo informações dos profissionais da categoria, foram realizadas diversas reuniões na prefeitura para negociar a aprovação do reajuste determinado pelo governo federal, mas nenhum acordo foi alcançado.

Profissionais da educação do município de Trairão, sudoeste do Pará, entraram em greve nesta segunda-feira (17) em protesto contra a não concessão do reajuste do piso salarial determinado pelo governo federal.

De acordo com relatos dos profissionais da categoria, o prefeito tem se recusado a conceder o aumento, o que motivou os trabalhadores da educação a paralisar as atividades. Apesar de diversas reuniões entre representantes da Prefeitura e dos profissionais de educação terem sido realizadas, nenhum acordo foi alcançado.

Os professores receberam apoio da população e realizaram uma passeata pelas ruas da cidade para conscientizar os moradores sobre a situação precária da educação municipal.

Em vídeo, professor fala sobre os maiores afetados da greve e lamenta terem que paralisar seus trabalhos.

“Infelizmente, nossos alunos serão os grandes, principalmente, os grandes afetados nesse momento. A categoria não deseja entrar de greve, mas fomos forçados…” Disse o professor.

Eles também se concentraram em frente ao prédio da prefeitura, reivindicando o cumprimento da lei e o reajuste salarial.

