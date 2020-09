Professores serão selecionados pelo Inep para formular e revisar questões do Enem 2020

Podem participar profissionais da rede pública de ensino que se enquadrem nos requisitos previstos no edital

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) selecionará entre os dias 5 e 18 de outubro professores para elaborar e revisar itens do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Estão aptos a participar da seleção professores da rede pública de ensino que preencham os requisitos previstos no edital.

Os selecionados irão integrar o Banco de Colaboradores do Banco Nacional de Itens (BC-BNI) e terão como responsabilidade a elaboração e revisão pedagógica de itens em áreas específicas, como artes, letras – português ou linguística, língua inglesa, língua espanhola, educação física, matemática, física, química, biologia, história, geografia, sociologia e filosofia.

A classificação dos candidatos será feita de acordo a pontuação obtida a partir da conferência dos documentos comprobatórios dos requisitos complementares. Segundo o Inep, o processo de classificação tem como função determinar a ordem em que os professores selecionados serão convocados para as capacitações.

A remuneração pelo trabalho será feita por meio do Auxílio de Avaliação Educacional (AAE). O depósito, de acordo com o Inep, será feito na conta corrente cadastrada do colaborador. Manifestação de interesse deve ser feita no Sistema do Banco Nacional de Itens (BNI), através do endereço http://bni.inep.gov.br/inscricao/.

Requisitos

Entre as exigências previstas em edital estão:

– Ser docente como servidor efetivo, ativo ou inativo, do ensino público, básico ou superior, em âmbitos municipal, estadual, distrital ou federal;

– Ter disponibilidade e aptidão para elaboração e revisão técnico-pedagógica de itens que poderão compor os instrumentos de avaliação do Inep;

– Ter conhecimentos de informática para acessar, editar e realizar serviços em plataformas na internet, disponibilizadas pelas equipes do órgão.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil/Com Foto



