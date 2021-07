Profissionais da SESPA que seguiam viagem de Novo Progresso para Santarém, sofrem acidente na BR-163.

Veículo com servidores da Sespa derrapou e caiu em ribanceira — Foto: Reprodução/Redes sociais

Servidores da Sespa sofrem acidente na BR-163 a caminho de Santarém; ninguém ficou ferido

No momento do acidente, chovia bastante, o que fez com que o veículo derrapasse e capotasse. Profissionais seguiam viagem de Novo Progresso para Santarém.

Quatro servidores da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) sofreram um acidente na tarde de sábado (3) no km 85, da BR-163, entre os municípios de Itaituba e Rurópolis. Os profissionais seguiam viagem de retorno de Novo Progresso para Santarém, no oeste do Pará. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

No momento do acidente, chovia bastante, o que fez com que o veículo derrapasse e capotasse. Os servidores foram socorridos por uma ambulância da Secretaria de Saúde de Rurópolis e encaminhados para o Hospital Municipal.

Após serem submetidos a exames, os quatro profissionais foram liberados pelo médico plantonista e continuaram a viagem a caminho de Santarém.

