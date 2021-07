Cuiabá se impõe mas perde para o Atlético no Campeonato Brasileiro da Série A

O Cuiabá Esporte Clube acaba de perder para o Atlético-MG por 1 a 0, na Arena Pantanal, pela nona rodada da Série A do Brasileiro e segue estacionado nos quatro pontos e na zona de rebaixamento, com dois jogos a menos. Já o Atlético chega aos 16 e alcança a quarta colocação na tabela.

Agora, o Dourado se prepara para ir a Bragança Paulista enfrentar o Bragantino, quarta-feira, pela rodada 10, já sob o comando do técnico Jorginho, contratado neste sábado.

O Cuiabá começou o jogo impondo o ritmo e encontrando os espaços em campo. Danilo Gomes teve a primeira boa chance em chute prensado que saiu em escanteio. Na cobrança, Elton cabeceou com estilo, no cantinho, para defesa do goleiro. O adversário abriu o placar aos 25 minutos.

A partir do gol, o Atlético se postou de fato como uma equipe reativa e esperou o término do primeiro tempo. Nesse mesmo ritmo seguiu a metade final e a qualidade caiu. O Galo se fechou de vez e apostou de poucos contra golpes para tentar matar o confronto. Ao mesmo tempo, mesmo com a posse de bola, o Cuiabá pouco perigo conseguiu oferecer aos visitantes.

O Cuiabá encontrou um adversário fechado na defesa. O time auriverde tentou em chutes de fora da área com João Lucas, Pepê e Camilo. Elton também apareceu bem na área, mas o goleiro defendeu o chute. A equipe lutou até o fim, teve mais posse de bola, mas não conseguiu o empate.

Por:Redação Só Notícias (foto: assessoria)

