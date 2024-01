Projeto abre vagas para curso gratuito de culinária em diversos municípios do Pará

Serão 30 vagas por turma, totalizando 360 alunos até o final do curso. Aulas de Ananindeua começam nesta segunda-feira e seguem até dia 26. Saiba como participar.

O projeto Gastronomia do Amanhã, realizado pelo Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA), abrirá doze turmas em vários municípios paraenses até o mês de abril. Serão 30 vagas por turma, totalizando 360 alunos até o final do curso. O calendário 2024 começa por Ananindeua, com aulas a partir desta segunda-feira (22) até dia 26. As inscrições podem ser feitas online e no local do curso, divulgados previamente nas redes sociais do projeto (@gastronomiadoamanha).

Haverá cursos também nas cidades de Salinópolis, Paragominas, Altamira, Marituba, Uruará, Marabá, Santarém, Itaituba, Breves, Parauapebas e Canaã dos Carajás.

Baseada nos princípios da cultura alimentar amazônica, o projeto realizará oficinas teórico-práticas, durante uma semana, sobre cultura alimentar em doze municípios paraenses. No último dia, os alunos se apresentam em uma feira gastronômica aberta ao público, que também terá venda de comidas, programações culturais, música e dança regionais, potencializando a economia criativa e a cultura alimentar da região, bem como seu patrimônio imaterial.

Aluna do curso em 2021, Shirley Macedo conta que o aprendizado acrescentou em seus conhecimentos de cozinha, os quais aplicou em seu negócio de pães e bolos.

“Após participar do curso, pude ampliar meus conhecimentos culinários, aprendendo a preparar pratos que antes não fazia e aplicá-los na minha loja. Aprendi a fazer recheios que normalmente não cogito em usar devido ao preço. Mas no Gastronomia aprendi a adaptar a receita com ingredientes mais em conta, sem perder o seu sabor original”, explica Shirley, que é moradora do município de Marituba, no Pará.

A chef Verena Aquino, coordenadora técnica do projeto, fala sobre a experiência de ajudar as pessoas nesse processo de aprendizagem para enxergarem na gastronomia uma fonte de renda. “Organizamos tudo para que os alunos se sintam seguros e motivados a continuarem a cozinhar após o término do curso. A linguagem e as aulas são adequadas dentro do que os participantes encontram no dia a dia. Ao término das aulas, já tivemos casos de alunos que montaram seus próprios restaurantes e hoje possuem renda própria”, conclui.

O Gastronomia do Amanhã tem o patrocínio da Equatorial Pará, Itaú e Instituto GPA via Lei Rouanet de Incentivo à Cultura do Governo Federal.

Serviço

Gastronomia do Amanhã – Curso gratuito para pessoas em vulnerabilidade social, na Paróquia Santo Antônio de Pádua – Rod. Mário Covas, S/N – Coqueiro, Ananindeua , de 22 a 26 de janeiro de 2024. Inscrições gratuitas. Mais informações no perfil do projeto nas redes sociais (@gastronomiadoamanha).

