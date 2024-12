Ministério Público do Pará define lista tríplice para o cargo de procurador-geral de Justiça

Foto: Reprodução | Dos 374 membros, um total de 372 participaram da votação para a formação da lista tríplice. Os promotores de justiça Alexandre Marcus Fonseca Tourinho, José Edvaldo Pereira Sales e Érika Menezes foram os mais votados.

Os membros do Ministério Público do Pará definiram, nesta segunda-feira, 2 de dezembro, a lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2025/2027 e a composição do Conselho Superior do Ministério Público do Pará para o mandato de 01/01/2025 a 31/12/2026.

Dos 374 membros, um total de 372 participaram da votação para a formação da lista tríplice. Os promotores de justiça Alexandre Marcus Fonseca Tourinho, José Edvaldo Pereira Sales e Érika Menezes foram os mais votados.

O prazo para interposição de recursos é até quarta (4). Não sendo oposto nenhum recurso, a lista tríplice será encaminhada ao governador Helder Barbalho, que terá até 15 dias para escolher o novo procurador-geral de Justiça do Estado do Pará.

Confira o resultado da votação

1º. Alexandre Marcus Fonseca Tourinho: 297 votos

2º. José Edvaldo Pereira Sales: 215 votos

3º. Érika Menezes de Oliveira: 172 votos

4º. Fábia Mussi de Oliveira Lima: 101 votos

5º. Sinara Lopes Lima de Bruyne: 74 votos

6º. Franklin Lobato Prado: 55 votos

372 votantes

A eleição para o Conselho Superior também teve participação maciça dos membros. Um total de 366 eleitores participaram da escolha dos procuradores de justiça que irão compor o Conselho no biênio 2025-2026. Apenas 8 eleitores não votaram.

Confira o resultado da eleição para o Conselho Superior

1º. Roberto Antonio Pereira de Souza: 273 votos

2º. Armando Brasil Teixeira: 268 votos

3º. Joana Chagas Coutinho: 249 votos

4º. Isaias Medeiros de Oliveira: 240 votos

5º. Maria do Socorro Pamplona Lobato: 216 votos

6º. Maria da Conceição de Mattos Sousa: 211 votos

7º. João Gualberto dos Santos Silva: 201 votos

8º . Jorge de Mendonça Rocha: 132 votos

9º. Manoel Santino Nascimento Junior: 109 votos

10º. Antônio Eduardo Barleta de Almeida: 98 votos

11º. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater: 79 votos

366 votantes

A proclamação do resultado ocorreu 15 minutos após o fim da eleição, que encerrou às 16h. A agilidade se deu devido o sistema utilizado ser eletrônico. Um relatório foi gerado com os votos computados.

Comissão Eleitoral

A Comissão Eleitoral foi formada pelos procuradores de Justiça Claudio Melo (presidente) e Ubiragilda Pimentel (membro) e pela promotora de Justiça Ivelise Pinheiro (membro). O presidente da Comissão Eleitoral, Claudio Melo, anunciou o resultado a todos os presentes no auditório do edifício-sede.

Sistema Votanet

O sistema usado na eleição foi o Votanet, cedido ao Ministério Público pelo Tribunal Regional Eleitoral. O sistema permitiu aos eleitores votassem eletronicamente, através de dispositivos móveis e computadores ligados à Internet.

A Comissão Eleitoral disponibilizou uma equipe de suporte para auxiliar os eleitores durante a votação. Os atendimentos foram feitos via mensagem, ligações telefônicas e e-mail. Para auxiliar os membros na votação também foi disponibilizado um vídeo tutorial e foram criadas listas com nome, foto e número dos candidatos a PGJ e CSMP na cédula eletrônica. Todo o trabalho foi acompanhado de perto pela equipe de informática tanto do TRE quanto do MPPA.

Parciais

Ao longo do dia, a Comissão eleitoral anunciou as parciais do número de eleitores que participaram da eleição.

