Promotor do Ministério Público do Pará vai atuar na Procuradoria-Geral da República

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Bruno Fernandes é promotor de Justiça de Prainha, e atua em Santarém há alguns anos, e se destacou atuando no combate à corrupção e improbidade administrativa, sobretudo na operação “Perfuga”, que investiga desvio de recursos públicos em Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos, com repercussão na região.

A cessão do promotor estadual concretiza a cooperação entre o MPF e o MPPA e o fortalecimento do Ministério Público como um todo.

Atendendo pedido de cessão formulado pelo Procurador-geral da República Augusto Aras, o Ministério Público do Pará irá ceder o promotor de Justiça Bruno Fernandes da Silva Freitas para atuar como membro auxiliar no gabinete da Procuradoria-Geral da República.

Promotor público Bruno Fernandes, do Ministério Público do Estado do Pará — Foto: Sílvia Vierira/G1

You May Also Like