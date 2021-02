Pará registra mais de 60 mil pessoas vacinadas contra Covid-19

(Foto:Ascom) – Meta desta primeira fase é imunizar 157.216 pessoas. Até o momento, foi alcançada 40.7% da cobertura prevista.

O Vacinômetro do Pará registra 64.047 pessoas vacinadas até a quarta-feira (3). Desse total, receberam a primeira dose da vacina 61.493 profissionais de Saúde, 1.985 indígenas aldeados e 569 idosos que vivem em instituições de longa permanência.

A meta desta primeira fase é imunizar 157.216 pessoas. Até o momento, foi alcançada 40.7% da cobertura prevista. Em Belém, a imunização começou nesta quarta-feira (3), para pessoas a partir de 85 anos.

O Pará recebeu até agora 251.240 doses de vacinas contra a Covid-19, em três carregamentos. No último dia 18 de janeiro chegou o primeiro lote, com 173.240 doses da Coronavac, produzida pela farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

O segundo lote chegou no dia 24 de janeiro, com 49 mil doses do imunizante produzido pela Universidade de Oxford com a Astrazeneca, cuja segunda dose é aplicada dentro de três meses. No último dia 25, desembarcaram em território paraense mais 29 mil doses da Coronavac/Sinovac.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...