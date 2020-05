Promotor requer do Prefeito de Novo Progresso informações em 48 horas sobre o combate ao Covid-19

Município tem 48 horas para apresentar resposta (Foto:Reprodução)

MPs recomendam manutenção do isolamento social em alguns municípios do estado do Pará até que proliferação da covid-19 seja banida. Em Novo Progresso a medida de isolamento social foi revogada, o uso de mascaras continua obrigatório no municipio.



LEIA MAIS:

*Novo Progresso no ranking dos piores índices brasileiro de isolamento social

*De multa a prisão para quem não usar máscaras na cidade de Novo Progresso.

Os MPs recomendam que as medidas de isolamento somente sejam interrompidas depois que for demonstrada, por meios técnicos e cientificamente embasados, a efetiva diminuição e contenção da taxa de contágio. O Jornal Folha do Progresso Divulgou nesta segunda-feira (11) dados da SIAC/SEGUP que a cidade de Novo Progresso figura dentre os piores índices de isolamento social, constando na alarmante 2ª posição no estado e ranking nacional.

MP -NOVO PROGRESSO

A Promotoria de Justiça de Novo Progresso, requisitou nesta terça-feira(12), do prefeito Ubiraci Soares (Macarrão -PL ) informações da situação atual, quais investimentos e ações estão sendo tomadas para preparar o sistema de saúde para eventual piora no quadro da Pandemia do Covi-19 no município.

O Promotor de Justiça Gustavo de Queiroz Zenaide, atraves de oficio solicitou do Prefeito Macarrão as seguintes informações;Leia o Decreto clique AQUI

SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE:

1 – Quantidade de leitos de UTI;

2 – Quantidade de respiradores;

3 – Quantidade de pacientes que aguardam leitos com UTI e respiradores;

4 – Quantidade de pacientes que faleceram por falta de leitos com UTI e respiradores;

5 – Quantidade de profissionais de saúde disponível;

6 – Quantidade de profissionais de saúde necessários;

SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO

1 – Quantidades de testes disponíveis,

2 – Quantidades de testes recebidos da União;

3 – Quantidade de testes no estoque;

4 – Quantidade de testes comprados e/ou doados;

5 – Quantidade de pacientes com sintomas e suspeitos que estão aguardando testagem;

6 – Quantidade de tomógrafos;

7 – Quantidade de aparelhos de raio-x disponíveis;

8 – Quantidade de profissionais de saúde disponível;

9 – Quantidade de profissionais de saúde necessários;

MUDANÇA DE PROTOCOLO DE ATENDIMENTO/MANEJO DE CASOS

1 – Retaguarda hospitalar (regulação);

2 – Enfermaria;

3 – Quantidade de profissionais de saúde disponível;

4 – Quantidade de profissionais de saúde necessários;

MEDICAMENTOS EM ESTOQUE

1 – Medicamentos disponíveis em estoque;

Favor anexar de todos existentes;

CASOS DE COVID-19 1- Casos positivos de Covid-19 na rede pública e particular; Favor apresentar o boletim epidemiológico atualizado.

IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE

1 – Medidas já implementadas;

2 -Previsão para prestação integral do serviço público de saúde,

3 -recebimento de equipamentos, insumos e medicamentos e contratações de profissionais;

4 -Planejamento de novas aquisições e contratações (programação/estimativa);

5 -Demais informações que julgar disponíveis.

Leia o Decreto clique AQUI

Por>JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...