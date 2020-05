Governo do Pará libera R$ 2,4 milhões para Remo, Paysandu, Bragantino-PA e Independente

Reunião envolveu as entidades do governo, FPF e os clubes — Foto: Marcos Souza/Agência Pará

Projeto de patrocínio apresentado por Leão e Papão prevê uma série de contrapartidas ao Banpará durante a realização do Campeonato Brasileiro das Séries C e D

O Governo do Pará liberou um patrocínio de R$ 2,4 milhões que serão divididos entre Remo, Paysandu, Independente Tucuruí e Bragantino-PA, representantes do estado no Campeonato Brasileiro das Séries C e D.

O contrato, que vale até o final do ano, foi assinado na manhã desta quarta-feira pelo governador Helder Barbalho, o presidente do Banpará, Braselino Assunção, e o vice-presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) Maurício Bororó. Os presidentes dos clubes participaram da reunião através de videoconferência.

O aporte financeiro contempla, em maior número, Remo e Paysandu. Cada um receberá R$ 1 milhão. Bragantino e Independente ficarão com R$ 200 mil cada. Os valores serão uma saída para os problemas financeiros que as equipes vêm tendo durante a pandemia do coronavírus.

Contrato de patrocínio foi assinado pelo governador do estado, Helder Barbalho — Foto: Marcos Souza/Agência Pará

O projeto – que partiu do Paysandu, mas foi apresentado em conjunto com o Remo – prevê a exposição da marca do banco do estado nas camisas oficiais dos times, placas de publicidade nos jogos, além da disponibilização de camarotes nos estádios e ingressos nas partidas.

– Esse projeto é parte de um plano de sobrevivência nesse momento de crise, principalmente, para o Campeonato Brasileiro da Série C. Ele prevê uma série de contrapartidas inéditas nesse relacionamento dos clubes com o Governo do Estado, que justificam esse incremento de valor, contando com a sensibilidade do governador – disse o presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul.

Já o mandatário azulino ressaltou que o aporte financeiro chega em hora oportuna para o Remo e explicou que as contrapartidas também envolvem campanhas publicitárias de valorização ao turismo no Pará.

– Esse novo convênio com o Governo do Estado, com o Banpará, chega em um momento muito importante. É um momento delicado, em que estamos sem nenhuma arrecadação, como todos já sabem, e que vai vir como uma forma de a gente enfrentar esse período de dificuldade. Agradecemos ao Governador pela sensibilidade com o esporte paraense. Vale lembrar que não só os grandes foram contemplados, mas todos os clubes do estado que vão disputar campeonatos nacionais nesse ano. Muito obrigado a todos os envolvidos – explicou Fábio Bentes.

“Em contrapartida, nós vamos abrir espaço para a publicidade do Banpará, das belezas do nosso estado, assim que forem liberados os jogos. Eu entendo que é uma via de mão dupla que vai ser muito importante para fazemos frente a esse momento de dificuldade”, concluiu Bentes



Fábio Bentes, Ricardo Gluck Paul, Cláudio Wagner e Deley Santos participaram da reunião por videoconferência — Foto: Agência Pará

Os clubes do interior do estado, que este ano disputarão a Série D nacional, também se pronunciaram de forma a agradecer o auxílio financeiro.

– É com muita satisfação que a família do Bragantino agradece esse apoio que o esporte está recebendo. Assim, teremos destaque no cenário estadual e nacional – declarou Cláudio Wagner, presidente do Bragantino-PA – Parabenizo o Estado pela luta que vem travando contra a Covid-19 e, em nome de toda família, agradeço o auxílio – completou o mandatário do Independente-PA.

De acordo com Maurício Bororó, a Federação abriu mão de receber um percentual do repasse do Governo do Estado para que o valor destinado aos clubes fosse maior.

– A Federação abriu mão da porcentagem para que os times recebam todos os valores. O auxilio é de muita valia aos times e mostra o esforço que o governo do Estado está fazendo pelo esporte do Pará nesse período de pandemia – afirmou o vice-presidente da FPF.

Por Gustavo Pêna — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...