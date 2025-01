Protesto na BR-316 denuncia calote em hospital de Ananindeua | PA

Foto: Reprodução | Funcionários do Hospital Anita Gerosa e moradores de Ananindeua protestam contra a falta de repasse de verba pela prefeitura e suspensão do atendimento do SUS. | João Nogueira/RBATV

Funcionários do Hospital Anita Gerosa protestam em Ananindeua devido a atrasos nos pagamentos da Prefeitura, afetando atendimento e empregos.

Na manhã desta segunda-feira, 20, funcionários do Hospital Anita Gerosa, junto com moradores de Ananindeua, realizaram um protesto em frente à unidade de saúde, exigindo uma posição das autoridades municipais sobre a suspensão do atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente no que diz respeito à maternidade pública. Os trabalhadores, por sua vez, demonstram receio de perderem seus empregos devido à crise financeira que atinge o hospital.

A situação é resultado dos constantes atrasos nos pagamentos da Prefeitura de Ananindeua ao hospital, que possui um convênio com o SUS para prestar serviços à população. De acordo com o portal da Transparência, a Prefeitura tem atrasado pagamentos de até seis meses, o que tem agravado ainda mais a situação do hospital, que já enfrenta uma defasagem dos valores repassados pelo SUS.

VÁRIOS MESES DE ATRASO

Até o dia 26 de dezembro de 2024, a Prefeitura de Ananindeua não havia quitado os pagamentos de serviços referentes aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro do mesmo ano, além das verbas do SUS para o pagamento do piso nacional dos profissionais de Enfermagem, relativas aos meses de novembro, dezembro e 13º salário. De acordo com uma fonte do hospital, também estão pendentes R$ 390 mil pelo uso de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) durante o ano de 2023, o que eleva o calote a quase R$ 3,4 milhões.

Convênio Insustentável e Falta de Reajustes

Segundo uma fonte interna do hospital, o convênio com a Prefeitura de Ananindeua se tornou “insustentável”. O hospital recebe recursos exclusivamente federais, que não são reajustados há 20 anos, além da falta de complementação financeira por parte do município. A situação se agravou ainda mais devido aos atrasos constantes no pagamento, que começaram em 2022, no segundo ano da gestão do prefeito Daniel Santos, e se tornaram mais críticos em 2023. “Chegamos a ficar quatro meses sem receber nada do município, e, quando os pagamentos foram retomados, formou-se uma bola de neve que ainda não foi regularizada”, relatou a fonte, destacando que, nas gestões anteriores, os pagamentos eram feitos em até 60 dias.

Em comunicado oficial, o Hospital Anita Gerosa informou que seu déficit mensal é de R$ 800 mil, valor que deveria ser coberto pela Prefeitura de Ananindeua. Sem esse financiamento, a continuidade dos serviços torna-se inviável. Atualmente, o déficit está sendo bancado pela Sociedade Beneficente São Camilo (SBSC), mantenedora da unidade, que lamentou a situação e afirmou ter feito diversas tentativas de diálogo com a Prefeitura para evitar a suspensão dos atendimentos. No entanto, a Prefeitura só procurou o hospital pela primeira vez no último sábado (21) para agendar uma reunião.

O hospital confirmou que, a partir de 26 de janeiro, suspenderá os atendimentos hospitalares, mantendo apenas os serviços ambulatoriais (consultas e exames) para pacientes particulares e conveniados. A medida resultará na demissão de cerca de 150 funcionários. A decisão foi comunicada oficialmente às autoridades de saúde do município, e o hospital reiterou que a rescisão do convênio já foi formalizada.

Confira mais detalhes na reportagem de Edimar Assunção, da RBA/TV:

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/01/2025/12:08:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...