Gados morrem ao serem atacados por piranhas no Amazonas

Segundo os levantamentos, mais de 40 animais morreram neste ano

A cheia histórica e a descida demorada das águas do Rio Solimões estão causando grandes prejuízos a criadores de gado da região. E isso ocorre não somente pela falta de alimento, mas também porque os animais estão sendo atacados por piranhas.

Um levantamento feito pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (ADAF) mostra que mais de 40 gados morreram só neste ano. O aumento é de 20% de óbitos se comparado ao mesmo período do ano passado.

De acordo com os especialistas, a piranha é um peixe carnívoro que geralmente atacam em cardumes. Segundo os dados, as vacas estão sendo as mais afetadas: isso porque as piranhas atacam as tetas delas e, além de não conseguirem alimentar os bezerros, muitas acabam morrendo em decorrência de infecções causadas pelos ferimentos. Ainda segundo a agência, alguns filhotes também são sacrificados por causa da situação crítica.

