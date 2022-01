Mulher oferece R$ 2 milhões para comprar criança em mercado

Após a denúncia, a polícia conseguiu identificar a acusada. | Foto:Reprodução

A suspeita elogiou a cor dos olhos da criança e confessou que sonhava em comprar um filho

Segundo o Relatório Global Sobre o Tráfico de Pessoas, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), mulheres e meninas respondem por 72% dos casos de tráficos de pessoas no mundo. As informações são NBC News

Quando a análise é feita por motivação, o relatório aponta que 83% desses casos são ligados à exploração sexual, 13% a trabalho forçado e 4% para outras finalidades como pessoas que não conseguem ter filhos e veem o mercado negro como uma alternativa para conseguir uma criança .

Ainda segundo a ONU, essa prática afeta 2,5 milhões de pessoas todos os anos e movimenta mais de 30 bilhões de dólares no mercado negro. Na semana passada, uma mulher foi presa por oferecer 500 mil dólares (aproximadamente R$ 2 milhões) a uma mãe para comprar um de seus filhos. A oferta aconteceu dentro de um supermercado na cidade de Crockett, no estado do Texas.

De acordo com o jornal NBC News, o crime foi registrado no dia 18 de janeiro. A mãe das crianças denunciou a ação, e a acusada foi presa. Em entrevista à mídia local, a mãe da criança disse que estava na fila para usar o caixa de autoatendimento quando a mulher a abordou. Ela estava com os dois filhos. A acusada elogiou a cor dos olhos da criança e confessou que sonhava em comprar um filho.

A princípio, a mãe achou que tudo se tratava de uma brincadeira, mas em seguida a suspeita afirmou que tinha dinheiro em seu carro e que poderia dar a ela em troca da criança.

Após a denúncia, a polícia conseguiu identificar a acusada, que foi detida e acusada de tentar comprar e vender crianças. Contudo, na última quinta-feira (20) ela foi solta. Caso seja condenada, ela pode enfrentar de dois anos até 10 anos de prisão.

Jornal Folha do Progresso em 27/01/2022/16:25:30

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...