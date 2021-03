Provas de vestibular para cursos da Ufopa em Rurópolis e Novo Progresso são suspensas pela 2ª vez — Foto: Cristiano Estrela/Secom/Divulgação

Vestibular do ‘Forma Pará’ seria aplicado no dia 11 de abril, mas agravamento da pandemia fez comissão organizadora suspender provas. Reunião alinhará novo cronograma.

As provas do vestibular do programa “Forma Pará”, que seriam realizadas no dia 11 de abril, foram suspensas por tempo indeterminado devido ao agravamento do quadro epidemiológico enfrentado no estado como consequências da pandemia de Covid-19. Em dezembro, comissão organizadora já havia tomado decisão similar.

Na região, a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) disponibiliza 90 vagas nos cursos de graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental e em Agronomia, de forma presencial, nos municípios de Rurópolis e Novo Progresso.

A comissão organizadora do certame vai reunir no dia 15 de abril para reavaliar a decisão e verificar se é necessário novo cronograma. A Fadesp ressaltou que os candidatos verifiquem o andamento do processo na página para acompanhamento de inscrição.

Suspensão em 2020

Previstas inicialmente para o dia 13 de dezembro de 2020, as provas do Processo Seletivo Especial do “Forma Pará” foram suspensas temporariamente pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), em razão das medidas de prevenção do novo coronavírus.

As decisões adotadas pela comissão são para as instituições:

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)

Instituto Federal do Pará (IFPA)

Universidade do Estado do Pará (UEPA)

Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA)

Em janeiro deste ano, em nova decisão, foram remarcadas as provas para 11 de abril, que novamente foram suspensas.

A seleção conterá prova objetiva, com 35 questões de múltipla escolha, e prova de redação, de no mínimo 20 linhas e máximo 30.

As ofertas dos cursos foram disponibilizadas através do projeto Forma Pará, desenvolvido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) em convênio com instituições públicas de ensino superior e prefeituras ou organizações sociais.

