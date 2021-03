Equatorial Pará orienta sobre a necessidade de formalizar solicitações de serviços nos canais de atendimento

De acordo com a empresa, o procedimento garante segurança e ainda fornece protocolo para acompanhar o andamento do serviço

Situações de falta de luz em casa, mudança de endereço com necessidade de nova ligação de energia e até mesmo dúvidas em relação aos valores cobrados na conta de energia, são questões que precisam de direcionamento certo. Por isso, a Equatorial Pará ressalta a importância de todas as ocorrências e serviços serem formalizadas nos canais de atendimento da empresa.

Somente nas solicitações feitas nos canais de atendimento oficiais da Equatorial Pará, é que o cliente terá a segurança de que a empresa está ciente da situação e receberá um número de protocolo para acompanhar o andamento do serviço. De acordo com a distribuidora existem casos de clientes que nunca entraram em contato ou fizeram algum registro nos canais disponibilizados para atendimento.

O gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Gilliard Vaz, explica que uma das situações mais recorrentes está relacionada a não comunicação formal de falta de energia.

“O nosso sistema é automatizado, permitindo com que nosso Centro de Operações se antecipe a ocorrências de grande porte. Porém, é necessário que a população sempre registre todas as variações, oscilações ou faltas de energia, principalmente em ocorrências individuais, que afetam apenas uma unidade consumidora. Nessas situações individuais é importante ainda o cliente realizar o teste do disjuntor, verificando se o mesmo não está desligado”, ressalta o gerente.

As equipes técnicas da Equatorial Pará trabalham 24 horas por dia e sete dias na semana em todo o Estado, em posições estratégicas com suporte eletrônico para mapas da localidade. Quando o protocolo é aberto, o eletricista em campo já visualiza o tipo da ocorrência com a exata localidade da casa ou do estabelecimento comercial em que foi feito o registro.

Canais de atendimento

SITE E APLICATIVO – Por meio do site www.equatorialenergia. com.br e do aplicativo “Equatorial Energia” disponível gratuitamente para as plataformas Android e iOS, é possível solicitar mais de 20 serviços como: pagamento de conta com cartão de crédito e débito, emissão de fatura, informar falta de energia, troca de titularidade, solicitar ligação nova, entre outros.

WHATSAPP – É possível também solicitar serviços de forma rápida e prática pelo WhatsApp, com a assistente virtual, Clara. Basta salvar na agenda o telefone (91) 3217-8200 e enviar uma mensagem de texto para iniciar o atendimento. Estão disponíveis serviços como religação, registro de falta de energia e cadastro na Tarifa Social. O atendimento da Clara é feito exclusivamente por texto, não sendo possível enviar áudio, imagem ou vídeo.

CENTRAL DE ATENDIMENTO – Os clientes ainda contam com o atendimento telefônico através da Central 0800 091 0196. Por telefone é possível solicitar mais de 30 serviços. A Central funciona 24h com ligação gratuita, que pode ser originada de celular.

A Equatorial Pará está com suas agências de atendimento presencial em funcionamento no Estado. No entanto, por conta das medidas de restrição de circulação de pessoas que alguns municípios têm adotado por conta da pandemia, a empresa orienta que os clientes utilizem os canais digitais para atendimento, sem precisar sair de casa.

