PT lança chapa com meta de eleger vereadores em Novo Progresso

(Foto:Divulgação) — O PT (Partido dos Trabalhadores) fez o lançamento da chapa de pré-candidatos a vereador, na manhã do último domingo, 4 de agosto de 2024 em Novo Progresso.

O evento aconteceu na sede do partido com a presença dos convencionais que aprovaram por unanimidade os nomes dos pré-candidatos a vereadores pela legenda do Partido dos Trabalhadores.

O empresário Aldecir Nardino, presidente do Partido dos Trabalhadores de Novo Progresso informou para o Jornal Folha do Progresso, que os nomes dos candidatos a vereadores foi escolhido entre os filiados, quanto a coligação para prefeito houve uma conversa com o MDB, mas é bem provável que o partido não vá apoiar relatou Nardino.

Leia Também:Novo Progresso terá apenas dois candidatos a prefeito; mais de 90 vereadores

A meta da sigla em Novo Progresso é a de eleger pelo menos um vereador com a possibilidade de brigar por uma segunda vaga.

“Nardino afirma o compromisso com a cidade de Novo Progresso”; temos muitas coisas boas vindo do Governo Federal, temos compromissos firmados com nossos deputados federais, e com o Governo Lula de trazer melhorias para nossa cidade , a eleição municipal é importante momento para o fortalecimento do partido no município, disse Nardino.

Veja lista com pré-candidatos do PT de Novo Progresso/PA. 01) Ana Paula Schmitt, tendo como nome para urna: Ana Paula, do gênero feminino; 02) Fabiane Raimundo da Silva, tendo como nome para urna: Fabiane Silva, do gênero feminino; 03) Sueli Aparecida Wandienen, , tendo como nome para urna: Sueli Wandienen, do gênero feminino; 04) Paulo Sérgio Madruga da Silva, , tendo como nome para urna: Paulo Madruga, do gênero masculino; 05) José Francisco Nonato da Silva, , tendo como nome para urna: Francisco Moto Taxi,; 06) Jefferson Bernardo da Silva, ; , tendo como nome Jefferson Silva genero masculino 07) Ademilson Zeferino tendo como nome para urna: Ademilson Pisquila do gênero masculino; 08) Antonio Sousa, tendo como nome para urna: Ceara Piranha, do gênero masculino; 09) Paulo Barth, tendo como nome para urna: Paulo Barth, do gênero masculino; 10) Mara Francyellen dos Santos Rocha, tendo como nome para urna: Mara Rocha, do gênero feminino. 11) Carlos Roberto da Conceiçao, tendo como nome para urna Carlos Conceiçao do gênero masculino.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/08/2024/07:56:57

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...