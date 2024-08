Após supostos tiros, confusão generalizada interrompe evento político em Coari, AM

Foto: Reprodução | Confusão generalizada interrompeu evento político na noite de segunda-feira (5) após populares ouvirem supostos sons de tiros. Segundo a polícia, criminosos ligados a facções tentaram causar pânico. Um homem que portava um simulacro de arma de fogo foi preso.

Durante um evento político organizado, na noite de segunda-feira (5), pelo partido dos Republicanos em Coari, município do Amazonas, uma confusão generalizada ocorreu após populares ouvirem barulhos de tiros. Segundo a polícia, a situação foi uma tentativa de causar pânico por criminosos ligados a facções que atuam na região.

Vídeos registrados mostram o momento em que as pessoas começam a correr, enquanto é possível ouvir barulhos similares a tiros ao fundo. De acordo com informações apuradas, o major da PM André Rocha informou que não houve tiroteio no local e durante a convenção, vândalos estouraram “bombinhas”, causando pavor nas pessoas presentes.

O evento político tinha o objetivo de confirmar Adail Pinheiro como candidato à prefeitura do município. Em uma publicação nas redes sociais, o candidato comentou: “Infelizmente, tivemos um triste episódio de atentado à democracia durante o evento. Foi uma tentativa de intimidar cidadãos inocentes e desrespeitar o direito de escolha do povo coariense.”

Aproximadamente 40 pessoas foram atendidas no Hospital Regional da cidade entre 20h e 22h. Segundo o hospital, não houve registro de pacientes feridos por arma de fogo, apenas lesões leves devido ao tumulto. Um homem foi preso portando um simulacro de arma de fogo.

