Publicação: 257/2020 – Cooperativa dos Garimpeiros e Mineradores do Dois Coringas – COORINGAS

A Cooperativa dos Garimpeiros e Mineradores do Dois Coringas – COORINGAS, devidamente inscrita no CNPJ nº 33.264.073/0001-40, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo – SEMAT, a Licença de Operação (LO) nº 027/2018 para extração de minério de minério de ouro em regime de permissão de lavra garimpeira para o processo ANM nº – 850.473/2019.

