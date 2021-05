Publicação: N° 357/2021 – LAMIFER LAMINADOS E MADEIRA DO PARÁ LTDA

A Empresa – LAMIFER LAMINADOS E MADEIRA DO PARÁ LTDA, inscrita no CNPJ: 05.329.550/0001-72, situada na BR 163, KM 1120, S/N, Santa Julia, Novo Progresso (PA), torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a (L.O RENOVAÇÃO) , através do protocolo N°1297/2020 em 15/12/2020, para a sua atividade desdobramento de madeira em toras para produção de madeira serrada.

