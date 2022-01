Publicação Nº -001/2022 – G.L.T. INDÚSTRIA DE MADEIRAS EIRELI

A empresa G.L.T. INDÚSTRIA DE MADEIRAS EIRELI inscrita no CNPJ: 23.740.530/0001-71, localizada a BR 163 Km 255, m/d, s/n, Chácara 1 000, Vila Isol, Município de Novo Progresso, Estado do Pará, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA/NP), a Licença de Operação com protocolo n° 1394/2021, na data de 06/10/2021, para exercer a atividade de Desdobro de Madeira em tora para Produção de Madeira Serrada e seu Beneficiamento.

You May Also Like