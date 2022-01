Réu confesso é condenado a 19 anos de prisão por matar e ocultar corpo de esposa em cova rasa no Pará

Cova onde estava enterrada doméstica em Ananindeua — Foto: Reprodução/ TV Liberal

Luan Charles Correa Brandão foi julgado nesta terça pelo assassinato da empregada doméstica Maria Lúcia Mascarenhas dos Santos. Caso foi em Ananindeua.

A Justiça do Pará condenou, nesta terça-feira (11), o homem acusado de matar e tentar ocultar o corpo da esposa, Maria Lúcia Mascarenhas dos Santos, em Ananindeua, região metropolitana de Belém.

O corpo da vítima foi encontrado em uma cova rasa no início de janeiro de 2021. Maria Lúcia tinha 36 anos, à época do crime, e trabalhava como empregada doméstica.

Luan Charles Correa Brandão teve pena de 19 anos e 6 meses em regime inicial fechado; um ano de detenção por posse irregular e 25 dias-multa.

Ele responde por crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e posse irregular de arma de fogo, conforme denúncia do Ministério Público do Pará (MPPA).

O julgamento foi na Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, presidido pela juíza Fabiola Pinheiro, do Fórum da Comarca.

Pela manhã, a Justiça ouviu depoimentos de três testemunhas e o MPPA pediu a condenação. Em interrogatório, o réu confessou o crime, de acordo com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA).

Entenda o caso

O corpo de uma mulher foi encontrado na noite do dia 7 de janeiro de 2021, enterrado em uma cova rasa, no quintal de uma casa no bairro do 40 Horas, em Ananindeua.

De acordo com a Polícia, Maria Lúcia Mascarenhas dos Santos, de 34 anos, trabalhava como empregada doméstica e foi morta pelo marido. O homem confessou o crime e foi preso em flagrante.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local e realizaram a remoção do corpo. Segundo os peritos, o cadáver estava em estágio avançado de decomposição.

Segundo a polícia, a vítima estava desaparecida desde o dia 2 da janeiro. O marido disse que a mulher havia saído para trabalhar e passaria alguns dias longe de casa, o que, segundo o homem, ocorria com frequência.

No entanto, familiares da vítima estranharam o fato da mulher não mandar informações nos últimos dias e passaram a procurar a doméstica.

Na dia 6 de janeiro, o marido da vítima confessou o crime para a irmã, que decidiu acionar a polícia. Durante a retirada do corpo da doméstica, o homem tentou escapar, mas foi preso.

