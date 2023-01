Publicação Nº 005/2023 – MARIANO & GUIMARÃES LTDA – COMERCIAL MARIANO

MARIANO & GUIMARÃES LTDA – COMERCIAL MARIANO , inscrito no CNPJ nº 33.090.721/0013-22, Localizado na Avenida Dr. Isaias Antunes Pinheiro S/N, Bairro Bela Vista, Novo Progresso/PA, torna-se público que requereu da SEMMA/NP a renovação L.O. N° 091/2021, com processo de protocolo nº 1357/2022.

You May Also Like