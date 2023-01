Publicação Nº 006/2023 – MADEIREIRA MACIEL LTDA

MADEIREIRA MACIEL LTDA , Empresa Portadora do CNPJ nº: 46.323.688/0001-41, Torna público que requereu junto à SEMMA/Novo Progresso – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO. , para atividade de Serrarias com desdobramento de madeira em bruto, localizada no município de Novo Progresso/PA, não foi determinado EIA/RIMA. – Referência Cons. Ambiental (66) 3521-9803/7519 .

