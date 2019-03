Exportação de carne bovina do Brasil tem melhor fevereiro desde 2014 com China

Foto:Reprodução-REUTERS / Paulo Whitaker

Segundo Abiec, chineses aumentaram compras do Brasil em 24% ante fevereiro de 2018

As exportações brasileiras de carne bovina tiveram o melhor mês de fevereiro desde 2014 e aumentaram 6,76% no primeiro bimestre de 2019, para 262,4 mil toneladas, com impulso dos negócios com a China, que juntamente com Hong Kong lidera nas compras do produto do Brasil, informou a Abiec, associação dos exportadores do setor.

Em receita, as vendas do país maior exportador global de carne bovina, somaram 979,38 milhões de dólares no primeiro bimestre, redução de 2,80 por cento ante o mesmo período de 2018, disse a Abiec nesta sexta-feira.

Os embarques neste início de ano foram puxados pelo desempenho das exportações em fevereiro, que registraram 139 mil toneladas e 520,32 milhões de dólares em receita, crescimento de 14,33 e 6,77%, respectivamente.

“Trata-se do melhor resultado para o mês de fevereiro desde 2014”, destacou a Abiec, ressaltando que as exportações caminham dentro das expectativas, para atingir um novo recorde anual em 2019.

Segundo a Abiec, a China aumentou as compras do Brasil em 24% ante fevereiro de 2018.

Além disso, os embarques para a Rússia, que nesse período do ano passado somaram apenas 295 toneladas, saltaram para 5.236 toneladas em fevereiro deste ano, após a flexibilização de uma restrição sanitária imposta pelos russos.

“Os resultados desse primeiro bimestre são positivos e vão de encontro com as projeções de crescimento das exportações para o ano de 2019”, disse o presidente da Abiec, Antônio Jorge Camardelli, em nota.

O final de 2018, a Abiec previu embarques totais do país de 1,8 milhão de toneladas em 2019, com a receita superando 7 bilhões de dólares no ano e a China respondendo por quase 2 bilhões de dólares das exportações brasileiras.

Veja tabela com os principais países compradores no primeiro bimestre de 2019:

1 HONG KONG 57.192,37

2 CHINA 49.396,35

3 EGITO 27.147,74

4 CHILE 14.517,87

5 IRÃ 13.611,66

6 EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 10.728,07

7 RÚSSIA 8.342,31

8 ARÁBIA SAUDITA 6.941,60

9 ITALIA 6.132,99

10 TURQUIA 5.750,98

