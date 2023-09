Publicação Nº 0119/2023 – Tangará Transmissão de Energia S.A

Tangará Transmissão de Energia S.A., sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 45.892.975/0001-00, com sede na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, Edifício Berrini One, 12º andar, Sala L, Bairro Cidade Monções, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04571-900, torna público que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis (IBAMA), através do Processo nº 02001.019385/2022-18, Licença Prévia para o empreendimento de transmissão de energia elétrica, Linha de Transmissão (LT) 230 kV Cláudia – Cachimbo – Novo Progresso, C1, CS e Subestações Associadas (SE Cláudia, SE Cachimbo e SE Novo Progresso), a ser implantado entre os estados do Mato Grosso e do Pará. Foi apresentado Relatório Ambiental Simplificado.

