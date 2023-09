Publicação Nº 0120/2023 – RODOVIVA TRANSPORTES LTDA – RODOVIVA TRANSPORTES

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA – RODOVIVA TRANSPORTES , inscrito no CNPJ nº 12.765.131/0018- 97, localizado na Rod. Br. 163, Km 1101, S/N, Gleba Curuá, Zona Rural, Novo Progresso/PA, torna público que solicitou alteração de razão social junto a SEMMA/NP na L.O Nº 026/2020, com Processo de alteração protocolo N° 780/2022.

You May Also Like