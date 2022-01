Publicação: Nº 012/2022 – A. L. dos Santos Laboratório

A. L. dos Santos Laboratório , inscrita no CNPJ: 35.854.938/0001-53, situada na rua Juscelino Kubistscheck, n° 91, bairro Rui Pires de Lima, Novo Progresso-PA , torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a L.I.O. (LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO), através do processo n° 209/2021, em 16/02/2021 para sua atividade.

