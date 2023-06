Publicação Nº 0139/2023 – LOURIVAL TENÓRIO

LOURIVAL TENÓRIO , inscrito no CPF 620.364.082-49, localizado na Chácara Porto de Areia Vicinal Cristalina, BR 163 KM 1087, zona rural de Novo Progresso/PA, torna público que requereu junto a SEMMA/NP a Renovação da Licença de Operação sob o protocolo n° 839/2023, no dia 03/05/2023, para atividade de Extração de Areia em corpo hídrico.

