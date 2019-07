Publicação Nº 0167/2019- PAM MOTOS COMERCIO DE PEÇAS EIRELI

PAM MOTOS COMERCIO DE PEÇAS EIRELI – ME, CNPJ: 29.711.764\0001-77, estabelecida na cidade de Novo Progresso\PA, Torna se público que recebeu da SEMMA\NP A LI nº 080\2018, Protocolo nº 879\2018 e LO nº 011\2019, através do Protocolo nº 879\2018.

