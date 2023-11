Publicação Nº 0178/2023 – ANA PAULA MACENA DOS SANTOS

ANA PAULA MACENA DOS SANTOS , inscrita no CNPJ: 17.451.215/0001-21, situada na Rua Juscelino Kubistechek, n° 99, Rui Pires de Lima, Novo Progresso-PA , torna público que REQUEREU da SEMMA/NP (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) a renovação da LICENÇA DE OPERAÇÃO n° 083/2019, com protocolo n° 1563/2023 para sua atividade.

