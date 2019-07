Publicação Nº 0187/2019- NUTRALI NORTE

J.R.M INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇOES E SAL MINERAL EIRELI-NUTRALI NORTE, inscrito com o CNPJ: 24.249.511/0002-02, localizada na rodovia BR 163, km 1082, Porte D-II, no municipio de Novo Progresso (PA) ,torna público que RECEBEU da SEMMA-NP a L.O (LICENÇA DE OPERAÇÃO) Nº 0055/2019 com validade até 11/06/2023, através do Processo nº 591/2019, para sua atividade.

Publicado dia 15 de Julho de 2019 às 16:07:13, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...