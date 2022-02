Publicação: Nº 032/2022 – TRANSOESTE LOGISTÍCA LTDA

TRANSOESTE LOGISTÍCA LTDA , localizada na Rodovia BR 163, km 1086,2, zona rural de Novo Progresso/PA, registrada sob o CNPJ 82.714.783/0002-10, torna público que requereu junto a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP a Renovação de Licença de Operação, através do Processo n° 1455/2021 no dia 27/10/2021, para atividade de Garagem de transportadora e seus anexos.

