Mãe de filho de Ronaldo vai à Justiça e cobra pensão atrasada de R$ 13 mil

Atual dono do Cruzeiro, o ex-jogador de futebol Ronaldo “Fenômeno” está sendo acusado pela esteticista Michele Umezu, que é mãe de um dos filhos do ex-atacante, de não pagamento de pensão alimentícia. De acordo com o ESPN, ela entrou na Justiça para tentar receber o dinheiro.

Michele cobra cerca de R$ 13 mil de pensão atrasada do filho, vencida no último dia 1 de janeiro. No processo, ela pede que seja dado até três dias úteis para que Ronaldo pague a dívida. A esteticista também solicita que o jogador arque com os honorários processuais. (As informações são do O Liberal)

A primeira Vara da Família do Rio de Janeiro e Juiz Milton Delgado Soares estão à frente do caso. Por enquanto, foi concedido Justiça gratuita ao filho de Ronaldo. O magistrado solicitou a junta de documentos para seguir com o processo.

Ronaldo reconheceu o filho em 2009. Atualmente, o ex-jogador é dono de alguns clubes de futebol, como o Valladolid, da Espanha, e o Cruzeiro, que detém 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

