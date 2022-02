Publicação Nº 042/2022- Gabriel Ronska

Gabriel Ronska, CPF : 047.287.312-19, proprietário do imóvel rural denominado de Fazenda Torunos, localizada na Rodovia BR 163, KM 999, ME, município de Novo Progresso, torna público que REQUEREU junto a SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural – LAR, para as atividades de Cultura de Ciclo Curto e Criação de Bovinos conforme protocolo 402/2022.

