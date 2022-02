Publicação Nº 041/2022- SOUZA & KIHARA AUTO ELÉTRICA LTDA – ME – AUTO ELÉTRICA KIHARA

SOUZA & KIHARA AUTO ELÉTRICA LTDA – ME – AUTO ELÉTRICA KIHARA , inscrito no CNPJ nº 02.655.684/0001-95, Localizado na Avenida Dr. Isaias Antunes Pinheiro N°1588, Bairro Bela Vista, Novo Progresso/PA, torna-se público que requereu a SEMMA/NP a Renovação da L.O N° 137/2020, Com Processo de Protocolo Nº 374/2022 na data de: 16/02/2022.

