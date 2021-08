Vice-presidente “Mourão” confirma visita a Novo Progresso nesta terça-feira 17

Vice-presidente do Brasil confirma visita a Novo Progresso amanhã.

O vice-presidente do Brasil Mourão, confirmou visita a Novo Progresso nesta terça-feira 17 de agosto de 2021.

O Militar político, tem saída marcada para as 9 (nove) horas horário de Brasília e desembarca na cidade de Novo Progresso por volta das 14h300mn desta terça-feira 17, onde vem acompanhar a operação Samaúma. Veja agenda AQUI

Em Novo Progresso, Mourão, deverá cumprir agenda com comando da Operação Samaúma para ver de perto o trabalho que estão desenvolvendo na região. Ainda conforme informação o vice-presidente vai passar por Novo Progresso e Moraes Almeida e pernoitará em Altamira onde marcou coletiva com a imprensa às 11h00mn do dia 18. Em Novo Progresso o vice-presidente chega as 14h30mn, sem imprensa e a agenda na cidade não foi divulgada.

