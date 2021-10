Publicação Nº 0484/2021 – CELIDONIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS

CELIDONIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS, inscrita no CPF nº 644.884.202-06, Novo Progresso/PA, torna-se público que requereu da SEMMA/NP (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) L.O (Licença de Operação) , protocolo nº 1304/2020, para sua atividade.

