Publicação Nº 0483/2021 – GL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

GL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME , CNPJ: 18.966.822/0001-97, torna público que neste dia 18 de OUTUBRO de 2021, RECEBEU da SEMMA-NP a LO nº 098/2021 , válida até 14/10/2025 , oriunda do processo 707/2021 , sendo esta a RENOVAÇÂO da LO nº 058/2017, para a atividade de Extração de Areia dentro de corpos hídricos, no município de Novo Progresso/PA.

