Polícia faz buscas por assaltantes que roubaram joias de uma loja dentro de shopping em Santarém

Rio Tapajós Shopping — (Foto: Divulgação/Assessoria) Assalto foi registrado na tarde desta terça-feira (21). Segundo a polícia, assaltantes fugiram a pé. –

Dois assaltantes entraram em uma loja de joias e acessórios no shopping Rio Tapajós, na avenida Fernando Guilhon, em Santarém, oeste do Pará, na tarde desta terça-feira (21) como se fossem clientes e em seguida anunciaram o assalto. A polícia faz buscas nos arredores.

Segundo informações repassadas á polícia, apenas um deles estava com arma em punho ameaçando os funcionários da loja enquanto o outro recolhia joias avaliadas em mais de R$ 20 mil.

A ação foi rápida e logo em seguida os bandidos saíram correndo pelos corredores até alcançarem a área externa do shopping, onde um segurança ainda tentou segurar um deles, mas foi obrigado a soltá-lo.

Ao tomarem conhecimento do assalto, lojas vizinhas à joalheria chegaram a baixar as portas, mas reabriram pouco tempo depois retomando o funcionando normal.

A polícia foi acionada e não demorou para que viaturas chegassem ao local e iniciassem as buscas pelos suspeitos nos arredores do shopping. Um par de sapatos masculino foi encontrado no gramado. Há suspeita de tenha saído deixado para trás por um dos assaltantes no momento da fuga.

Após o episódio, a segurança no shopping foi reforçada.

