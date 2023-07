Publicação Nº 072/2023 – G.L.T. INDÚSTRIA DE MADEIRAS EIRELI

Publicado dia 17 de julho de 2023, as 08:48:52hrs por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp: -93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail: folhadoprogresso.jornal@gmail.com /ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

G.L.T. INDÚSTRIA DE MADEIRAS EIRELI inscrita no CNPJ: 23.740.530/0001-71, localizada a BR 163 Km 255, m/d, s/n, Chácara 1 000, Vila Isol, Município de Novo Progresso, Estado do Pará, torna público que RECEBEU junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA/NP), a Licença de Operação (LO) de n° 012/2022, válida até 25/03/2026, conforme processo n° 1394/2021, na data 06/10/2021, para exercer a atividade de Desdobro de Madeira em tora para Produção de Madeira Serrada e seu Beneficiamento.

