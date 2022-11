Publicação Nº 294/2022 – Aparecida Piovezan

Aparecida Piovezan, CPF: 709.168.451-68, proprietário do imóvel rural denominado de Sitio Santa Luzia, localizada na Rodovia BR 163, KM 1158, ME, município de Novo Progresso, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural – LAR, para as atividades de Cultura de Ciclo Curto e Criação de Bovinos com número 026/2022.

Publicado dia 23 de novembro de 2022, às 16:04:37, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...